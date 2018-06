Großburgwedel

Ach, guck’mal, was für ein rätselhafter Holzkasten steht denn da auf frischem Betonfundament am Großburgwedeler Ortsausgang neben dem gut frequentierten Radweg Richtung Thönse? „Take with care“ mahnt die Aufschrift zur Vorsicht mit dem Objekt, in das trotzdem jemand ein kleines Guckloch gebrochen hat. Der Einblick hilft aber nicht weiter: Der Inhalt ist in Kunststofffolie eingepackt. Ist das Landschaftskunst?

Nein: Im Holzkasten verbirgt sich (noch) eine von vier Fahrradzählstellen im hannoverschen Umland, weitere sieben davon gibt es in der Landeshauptstadt. Zurzeit wird an der Stromversorgung gearbeitet, denn das elektronische Gerät misst mithilfe einer im Boden verlegten Induktionsschleife, wie viele Radler jeden Tag die Stelle passieren. Sobald Vorder- und Hinterrad die Messstelle überfahren haben, springt die Digitalanzeige weiter. Die Region, die zurzeit überall Radwege ausbaut, erhofft sich so Aufschluss darüber, wie sich der Radverkehr im Umland entwickelt. Ende Juni solle die Säule in Betrieb gehen, erklärte Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage.

Von Martin Lauber