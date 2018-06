Großburgwedel

Als Zweitplatzierte und mit einem Sonderpreis sind die Neuntklässler Noah Safar, Jasmin Safar, Laura Conrad und Mathilda Wendt mit ihrer Lehrerin Anke Kallmeyer vom Bundeswettbewerb Fremdsprachen in Schwerin ans Gymnasiums Großburgwedel zurückgekehrt. „Sie haben unsere Schule und unser Bundesland würdig vertreten“, findet der kommissarische Schulleiter Matthias Heßbrüggen.

1300 Teams mit mehr als 7000 Schülern haben sich in diesem Jahr insgesamt an dem Wettbewerb beteiligt. Den ersten niedersächsischen Landespreis hatten die Großburgwedeler mit ihrem 12 Minuten langen Video „History alive“ errungen, in dem Hauptdarstellerin Luna in London ein Geschichtsbuch aufschlägt und in die Vergangenheit reist. An dessen Produktion war Neuntklässler Bryan Witte als Fünfter beteiligt gewesen, aber nicht mitgereist nach Mecklenburg-Vorpommern.

In Schwerin musste der Film nun live und vor Publikum präsentiert, in der Fremdsprache erläutert, Teile mussten noch einmal vorgespielt und Fragen der bundesweiten Jury in Englisch, Französisch, Spanisch und Latein beantwortet werden. Besonders mit ihrem fließenden Wechsel von einer Sprache in die andere verdienten sich die Großburgwedeler einen Sonderpreis für einen hervorragenden mehrsprachigen Beitrag, gestiftet vom deutschen Gesamtverband für Moderne Fremdsprachen.

Den sensationellen zweiten Bundespreis errangen Bryan, Noah, Jasmin, Laura und Mathilda gegen starke Konkurrenz: 36-Schülerteams hatten sich fürs Bundesfinale qualifiziert, darunter sogar eins von der German European School Singapore.

Von Martin Lauber