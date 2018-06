Burgwedel

Spannendere Zeiten gab es selten im politischen Berlin als jetzt. Der Großburgwedeler CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt ist als Staatsminister bei der Bundeskanzlerin ganz dicht dran auch am Thema Asylstreit. Bei einer öffentlichen Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes am Donnerstag, 21. Juni, im Amtshof in Großburgwedel steht der Bericht des früheren Bürgermeisters im Mittelpunkt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Ulla Ihnen kommt zum Spargelessen der Burgwedeler FDP in Fuhrberg. Die frühere Staatssekretärin ist Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages. Quelle: HAZ, NP

Einen „Bericht aus Berlin“ verspricht ebenfalls Burgwedels FDP. Die Bundestagsabgeordnete Ulla Ihnen kommt am Freitag, 22. Juni, zum Spargelessen der FDP ins Heidehotel Klütz in Fuhrberg. Die Juristin war Staatssekretärin und Erste Kreisrätin im Landkreis Uelzen. Aktuell ist sie Mitglied im Haushaltsausschuss und FDP-Obfrau im Rechnungsprüfungsausschuss. Das Spargelessen beginnt um 17 Uhr, Anmeldungen sind heute noch möglich per Fax an (05139)982593 oder per Mail an Ferdinand.Bruss@FDP-Burgwedel.de.

Von Martin Lauber