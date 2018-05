Fuhrberg

Mit einem lauten Knall ist in der Gewitternacht zum Mittwoch ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses am Sachsenring in Fuhrberg eingeschlagen. Kurz vor halb 3 Uhr gingen im Dorf die Sirenen, aber außer der Ortsfeuerwehr Fuhrberg wurden auch die Drehleiter in Mellendorf und Unterstützung aus Kleinburgwedel angefordert. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohner des Hauses hatten den Schlag durchaus vernommen, sich allerdings nach Aussage von Ortsbrandmeister Marc Otto zunächst nichts dabei gedacht. Erst circa eine halbe Stunde später habe sie ein Knistern auf das Feuer aufmerksam gemacht. Ganz oben in den First sei der Blitz eingeschlagen und habe rund vier Quadratmeter der Dachfläche in Brand gesetzt. Offene Flammen züngelten, als die Fuhrberger unter Ottes Einsatzleitung mit zwei B-Rohren zum Erstangriff schritten. Der Regen fiel eher spärlich.

Nach circa 30 Minuten hatte die Feuerwehr das Feuer im Griff und konnte sich der Suche nach Glutnestern im Innern widmen. Die Dampfsperren-Folie unter den Dachsteinen habe größere Wasserschäden verhindert, so der Ortsbrandmeister. Die Drehleiter kam gar nicht mehr zum Einsatz, insgesamt waren neben 27 Freiwilligen aus dem Dorf 18 weitere Einsatzkräfte vor Ort. Brandermittler der Polizei waren schon vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wurde bisher noch nicht mitgeteilt.

Von Martin Lauber