Fuhrberg

Nur zwei Tage nach der letzten Karambolage ist es südlich von Fuhrberg am Donnerstagnachmittag erneut zu einem Unfall auf der L 381 gekommen. Ein aus Richtung Großburgwedel kommender 28-jähriger Fordfahrer wollte laut Polizei regelwidrig mehrere Fahrzeuge überholen, die verkehrsbedingt hinter einem Lastwagen hielten, der nach links in die Alte Burgwedeler Straße einbiegen wollte. Im Eindmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der 42-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Die Höhe des Schadens taxierte die Polizei am Freitag auf etwa 13.000 Euro.

Von Martin Lauber