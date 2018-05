Großburgwedel

Mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Rathausterrasse ist Großburgwedels ^130. Volks- und Schützenfest bei Traumwetter stimmungsvoll eröffnet worden. Den „Song of Hope“ schickte der Musikzug der Freiwilligen Ortsfeuerwehr der Predigt, den Gebeten und Ansprachen voran. Dann teilten sich die evangelische St.-Petri-Pastorin Bodil Reller und Prediger Ivan Mykhailiuk von der katholischen St.-Paulus-Gemeinde das Mikrofon mit einigen der neuen gekrönten Häupter des Schützenvolks.

Zur Galerie In Großburgwedel werden am Sonnabend und Sonntag die Farben Grün und Weiß dominieren: Zweimal ziehen die Schützen durch die geschmückte Stadt. Am Sonntag können die Zaungäste Punkte vergeben.

Sowohl der neue Schützenkönig Eckehard Krüger, der 40 Jahre auf seinen Traumtitel warten musste, wie auch Kinderkönigin Maja Gerberding waren mit einem Fürbitte-Gebet für ein gutes Miteinander in Burgwedel und einer Lesung der Lukas-Geschichte vom barmherzigen Samariter Teil der Liturgie, ebenso Rolf Fortmüller in der Doppelrolle des Ersten Ritters und Ortsbürgermeisters. Am Ende ging der Klingelbeutel durch die Hände der zahlreichen Zuhörer im Rathauspark. Bestimmt ist die Kollekte für ein Spielgerät auf dem kleinen Kinderspielplatz an der Kleinburgwedeler Straße.

Der Gottesdienst zu Beginn des Volks- und Schützenfestes ist eine noch relativ junge Tradition, die „alte“ Auftaktzeremonie, den Kettentausch der Könige auf der Rathausterrasse, hat er auf Platz zwei des offiziellen dreitägigen Festprogramms verdrängt. Der Freitagabend gehört dem Kommers und der ersten von zwei Tanzpartys im Zelt auf dem Festplatz, auf dem unter den Fahrgeschäften ein Raketen-Simulator die Novität dieses Jahres ist.

Am Sonnabend steht das Annageln der Königsscheiben auf dem Programm der Schützen: Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem alten Markt. Von dort marschieren sie zu Kinderkönigin Maja Gerberding über den Amtshof zur Bahnhofsstraße. Abmarsch von dort aus Richtung Jungmannenkönig Jonas Hendricks ist um 13.50 Uhr. Und dann geht es weiter über Hermann-Blanke-Straße, Amtspark, Im Klint zum Steineckengang, wo seine Scheibe angenagelt wird. Aufbruch zur nächsten Station ist gegen 14.50 Uhr via Bertramshof zur Dammstraße zu Bürgerkönig Carsten Moss. Anschließend, um 16.15 Uhr, geht’s über Bertramshof, Steineckengang, Am Markt, Auf dem Amtshof, Von-Dem Bussche-Straße zum neuen Schützenkönig Eckehard Krüger an die Fuhrberger Straße. Etwa gegen 17.30 Uhr erreicht der Umzug dann den Festplatz.

Am Sonntag treffen sich alle Teilnehmer zum Abholen der Könige um 14.30 Uhr im Amtspark. Um 15 Uhr beginnt der große Festumzug, bei dem die Zuschauer die einfallsreichsten Teilnehmer bewerten können. Die Marschroute führt vom Amtspark aus über folgende Straßen: Im Klint, Von-Eltz-Straße, Dammstraße, Im Mitteldorf, Von-Alten-Straße, Fuhrberger Straße zum Schützenplatz. Gegen 16 Uhr trifft der Umzug auf dem Festplatz ein.

Von Martin Lauber