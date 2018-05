Großburgwedel

Ein unter immenser Qualmentwicklung geschmolzener Eierkocher hat am Donnerstagnachmittag einen Einsatz von Ortsfeuerwehr Großburgwedel, Rettungsdienst und Polizei an der Straße Ehlbeek ausgelöst.

Das Elektrogerät aus Kunststoff stand in der Betriebsküche einer Sanitärfirma auf einer Herdplatte, die dem Vernehmen nach versehentlich eingeschaltet worden war. Den Einsatzkräften der per Digitalfunk alarmierten Feuerwehr unter Leitung von Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger blieb nichts übrig, als mit einem Druckbelüfter den beißenden Rauch aus dem Gebäude zu drücken. Zwei Firmenmitarbeiterinnen, die ihn eingeatmet hatten, wurden an Ort und Stelle in einem Rettungswagen vom Notarzt untersucht.

Von Martin Lauber