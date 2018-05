Großburgwedel

Ein klassischer Autodiebstahl war das nicht: Vielmehr hat sich ein Unbekannter in Großburgwedel einen VW Polo unberechtigterweise „ausgeliehen“. Der ältere Volkswagen, Zeitwert laut Polizei rund 300 Euro, hatte am Montag gegen 23 Uhr noch auf einer Hofeinfahrt am Tannenbergweg gestanden – die Türen waren unverschlossen, der Zündschlüssel steckte. Tags darauf um 10.50 Uhr war der weiße Wagen dann spurlos verschwunden, allerdings nicht lange: Gegen 15 Uhr wurde er in Bahnhofsnähe auf einem Feldweg, der von der L383 abzweigt, wieder aufgefunden. Aus polizeilicher Sicht ist das Geschehen dennoch ein Diebstahlsdelikt. Die Ordnungshüter hoffen deshalb nun auf Zeugen, die den Wagen samt des Kurzzeit-Nutzers gesehen haben. Diese sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat melden.

Von Frank Walter