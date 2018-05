Kirchhorst

Das Polizeikomissariat Großburgwedel sucht zurzeit nach dem Eigentümer eines orangefarbenen Mountainbikes. Das Fahrrad der Marke Winora hatten Beamte am 8. Mai an der Straße Großhorst in Kirchhorst an einem Baum angeschlossen gefunden. „Aufgrund des guten Zustand des Rades gehen wir davon aus, dass es gestohlen wurde“, sagt die Burgwedeler Kontaktbeamtin Antje Schneider. Der Eigentümer des Rades kann sich unter Telefon (05139) 9910 melden und das Fahrrad dann gegen Vorlage eines Eigentumnachweises beim Polizeikomissariat Großburgwedel an der Hannoverschen Straße 25 abholen.

Von Philipp Bader