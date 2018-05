Burgwedel/Isernhagen

Der Kunstverein Burgwedel-Isernhagen bietet für Donnerstag, 21. Juni, eine Kunstfahrt zur NordArt an. Die NordArt präsentiert in diesem Jahr zum 20. Mal im Kunstwerk Carlshütte Bilder und Skulpturen, Fotografien und Installationen von 200 ausgewählten Künstlern aus der ganzen Welt.

Die NordArt ist eine der größten jährlichen Schauen zeitgenössischer Kunst in Europa, die von Chefkurator Wolfgang Gramm als Gesamtkunstwerk konzipiert wird und mit der historischen Eisengießerei und dem weitläufigen alten Parkgelände über eine unvergleichliche Ausstellungsstätte verfügt. Mehr als 3000 Künstler aus 105 Ländern hatten sich in diesem Jahr um eine Teilnahme beworben.Der Länderfokus richtet sich 2018 auf die Tschechische Republik. Unter dem Ausstellungstitel „An den Grenzen von Unendlichkeit und Zukunft“ werden Bildhauer und Maler vorgestellt, die außerhalb klassischer Techniken ihre Werke realisiert haben.

Der Kunstverein fährt mit dem Bus zur Ausstellung. Treffpunkt ist um 8 Uhr die Bushaltestelle vor dem Marktkieker in Großburgwedel. Die Teilnahme kostet inklusive Fahrt, Eintritt und Führung 55 Euro für Gäste und 45 Euro für Mitglieder des Kunstvereins. Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon (05139) 25 87 sowie per E-Mail an info@kunstverein-bwi.de.

Von Carina Bahl