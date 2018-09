Nachrichten Langenhagen - „Logistik ist die Landseite des Internets“ Lärm durch Logistik ist in Langenhagen ein stetiges Streitthema. Wie sehr die Langenhagener selbst diesen Lärm vermeiden können, wurde beim Business-Frühstück des Wirtschaftsklubs deutlich.

Was von der Nacht übrig blieb: Die Mitglieder des Wirtschaftsklubs besichtigen am Morgen, was in der Nacht angeliefert worden ist. Schichtleiter Bastian Krückeberg (dritter von links) erläutert seine Arbeit. Quelle: Rebekka Neander