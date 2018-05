Großburgwedel

Im Norden Großburgwedels hat es am Freitagabend einen Stromausfall gegeben. In mehreren Haushalten gingen gegen 20.50 Uhr die Lichter aus. Andere Orte in Burgwedel sollen laut Netzbetreiber Avacon nicht betroffen gewesen sein.

Grund für die Störung sei ein Kurzschluss bei einem Kabel im Mittelspannungsnetz gewesen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Von dem Kabelfehler seien 17 Ortsnetze betroffen. Avacon rechnet damit, dass die Störung bis etwa 23 Uhr wieder behoben ist.

Von Sascha Priesemann