Thönse

Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus am Bruchholzweg in Thönse eingestiegen. Zwischen Donnerstagmorgen und Montagabend hebelten die Unbekannten dort ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren wurden auf der Suche nach Wertgegenständen sämtliche Räume durchwühlt. Was letztlich gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Da bislang keinerlei Hinweise auf die Täter vorliegen, hofft die Polizei nun auf Zeugen. Wer Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich an das Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 wenden.

Von Frank Walter