Wettmar

Eine Viertelmillion Niedersachsen hat der „Tag des Offenen Hofes“ landesweit mobilisiert. Als einer von 84 Höfen hatte der Ziegenhof Schümer an dieser Massenbewegung seinen Anteil. Alle Zufahrten Richtung Immenweg waren am Sonntag bis in die Feldmark zugeparkt.

Zur Galerie Sechs Stunden lang verebbte der Besucherzustrom nicht, aber beengt oder hektisch wurde es nie beim Hoffest auf dem Wettmarer Ziegenhof Schümer. Die Tiere liefen allen anderen Attraktionen den Rang ab.

Trotz großen Beiprogramms mit Livemusik, gläsernen Bienenwaben, Kunsthandwerk, Nabu-Vogelkunde und Kinderprogramm der Jugendfeuerwehr: Kein Gast verpasste einen Besuch bei den 50 Ziegenmüttern und ihren 30 Lämmern, die selbst bestimmten, ob sie sich streicheln lassen oder lieber eine Auszeit in der „Schutzzone“ nehmen wollen. Die Eltern der vierjährigen Enya aus Eicklingen fanden das viel besser als eine o8/15-Streichelwiese. Ihnen sei es wichtig, dass ihre Tochter einen respektvollen Umgang mit Tieren lernt. Das Timing des landesweiten Aktionstages ist für die Wettmarer Käsdeproduzenten übrigens ideal: Gerade jetzt ist das Milchangebot so groß, dass morgens gemolken wird und tagsüber die Lämmer auf der Weide trotzdem noch säugen können.

Von Martin Lauber