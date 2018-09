Großburgwedel

Ein Diebstahl ist es wohl nicht, wenn der Dieb das Diebesgut zurückbringt. Als „missbräuchliche Nutzung“ führt die Polizei einen skurrilen Vorgang, der sich in Großburgwedel abgespielt hat. Auf dem Parkplatz rechts neben dem an der Hannoverschen Straße gelegenen E-Center wurde am Dienstag zwischen 14.35 und 20 Uhr ein älterer, grüner VW Polo „auf bislang unbekannte Weise“ entwendet, so die Polizei. Am Mittwochmorgen wurde der Kleinwagen unbeschädigt am Ort seines Verschwindens wieder aufgefunden. Gibt es Zeugen, die etwas gesehen haben?, fragt die Polizei. Hinweise werden erbeten unter Telefon (05139)9910.

Von Martin Lauber