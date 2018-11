Thönse

Ohne Beute musste ein Einbrecher in Thönse wieder abrücken. Er schaffte es nicht in ein Einfamilienhaus am Moorgarten einzusteigen. Auch wenn die Hausbesitzer keinen gestohlenen Wertsachen zu beklagen haben, Schaden richtete der gescheitere Einbrecher dennoch an. Gleich an drei Stellen versuchte er in das Haus einzudringen. Dabei hinterließ er deutliche Hebelspuren an zwei Terrassentüren und einem Fenster. Diese müssen nun repariert werden. Der versuchte Einbruch ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 15 und 18.55 Uhr. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich telefonisch unter der Nummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer