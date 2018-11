Thönse/Kleinburgwedel

Die Ortsdurchfahrt in Thönse soll – wie auch die in Engensen und Wettmar – ausgebaut werden. Die Region Hannover informiert den Ortsrat Thönse am Donnerstag, 15. November, ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus über die geplanten Abschnitte der Arbeiten. Zudem sprechen die Politiker über die rechte Seitenbefestigung an der Neuwarmbüchener Straße.

Thematisiert wird bei der Sitzung auch die Anpflanzung von Blumen am Oldhorster Kreisel. Zur Sprache kommt in dem Gremium ebenfalls die Anschaffung eines Beamers für das Dorfgemeinschaftshaus. Neben dem Bericht des Ortsbürgermeisters Heinz-Theo Rockahr befasst sich der Ortsrat auch noch mit der Vergabe von Zuschüssen an Vereine. Bürger können vorab Fragen an die Politiker stellen.

Am selben Abend trifft sich auch der Ortsrat Kleinburgwedel um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum des Feuerwehrgerätehauses. In der Sitzung spricht der Ortsrat über den Bebauungsplan „Im Lohfeld West“ und befasst sich außerdem mit dem aktuellen Haushalt. Am Ende der Sitzung haben Einwohner die Gelegenheit, Fragen zu stellen. jar

Von Katerina Jarolim-Vormeier