Wettmar

Der Umbau der Ortsdurchfahrt in Wettmar beginnt: Am kommenden Montag rücken die ersten Arbeiter an. Geplant ist unter anderem die Fahrbahn zu sanieren und einen kleinen Kreisverkehr am Ortseingang in Richtung Kleinburgwedel und einen Schutzstreifen für Radfahrer anzulegen.

Einher gehen die Arbeiten zunächst mit einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt zwischen Hinter den Höhen und Celler Straße/Thönser Straße sowie zwischen Celler Straße/Thönser Straße und Bruchstraße/An der Kirche. Die Verkehrsbeziehungen zwischen Hinter den Höfen und Hauptstraße Richtung Engensen, Thönser Straße und Celler Weg sowie Bruchstraße und An der Kirche werden aufrecht erhalten. Auch Anlieger haben zu den Grundstücken an der Straße weiter freie Fahrt. Für alle anderen Autofahrer ist eine großräumige Umleitung über Thönse und Engensen ausgeschildert – sie müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

Regio-Busse: Zwei Haltestellen entfallen

Umstellen müssen sich auch die Nutzer der Regio-Busse: Die Linien 621, 634, 639 und der Nachtleiner N63 fahren am Montag ab Betriebsbeginn für zwei Monate nicht mehr die Haltestellen Wettmar/Lönsweg und Wettmar/Celler Weg an. Dafür wird bis voraussichtlich Donnerstag, 20. Dezember, eine Ersatzhaltestelle in der Straße An der Kirche im Einmündungsbereich zur Hauptstraße eingerichtet.

Bis die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt komplett abgeschlossen sind, soll es rund ein Jahr dauern. Die Region rechnet mit Kosten in Höhe von 400.000 Euro.

Von Thomas Oberdorfer und Julia Polley