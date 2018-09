Wettmar

Die Polizei Burgwedel sucht nach einer Serie von Autoaufbrüchen dringend Zeugen. Zwei BMW- und zwei Mercedes-Limousinen wurden in der Nacht zum Freitag geknackt – alle Tatorte befanden sich in Wettmar. Die Wagen waren am Buchenhain und am Birkenweg am Fahrbahnrand abgestellt, an der Straße Rehklint traf es einen Mercedes in einem Carport. Bei allen vier Autos schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um ins Wageninnere zu gelangen. Aus zwei der Fahrzeuge wurden die Fahrerairbags entwendet, bei einem dritten zusätzlich das Navigationsgerät samt Elektronik. Aus einem der BMWs wurde nichts entwendet. Die Höhe des Schadens teilte die Polizei am Freitag noch nicht mit. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139)9910 zu melden.

Von Martin Lauber