Wettmar

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag einen am Rand der Herrenhäuser Straße in Wettmar abgestellten schwarzen VW Polo gerammt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der VW wurde zwischen 8 und 16 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken am hinteren Stoßfänger beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 800 Euro.

Die Beamten ermitteln wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten Zeugen, sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von jsp