Wettmar

In diesem Fall dürfte die Polizei gute Karten haben, eine Autofahrerin nach einer Fahrerflucht doch noch zu erwischen: Am Donnerstag stieß eine Fahrzeugführerin mit ihrem Auto auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der Hauptstraße rückwärts gegen einen dort abgestellten Ford Mondeo. Der Wagen wurde am Kühlergrill und an der Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Pech für sie: Ein Zeuge beobachtete die Situation und konnte der Polizei sowohl Angaben zur Autofahrerin als auch zu Teilen des Kennzeichens machen. Die Beamten schätzen den Schaden auf 1000 Euro und haben die Ermittlungen aufgenommen. Etwaige weitere Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer