Wettmar

Das wird eine beschauliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit: Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen lebendigen Adventskalender in Wettmar. Allabendlich treffen sich die Wettmarer vor einem anderem Haus im Ort. Los geht es jeden Abend um 18 Uhr, es sei denn in der Übersicht ist eine andere Zeit angegeben. Und das sind die Termine in diesem Jahr.

Donnerstag, 6. Dezember, Nikolaus ist unterwegs, Hauptstraße 16.

Freitag, 7. Dezember, Freunde der Ringstraße, Spielplatz Ringstraße.

Sonnabend, 8. Dezember, Heimatverein, an der Bockwindmühle.

Sonntag, 9. Dezember, Familie und Geborgenheit, Immenweg 7 um 17 Uhr.

Montag, 10. Dezember, Atelier „Schlösschen“, Kösterweg 11.

Dienstag, 11. Dezember, Wohngruppe Wettmar, Hauptstraße 48.

Mittwoch, 12. Dezember, Familie Freitag, Bahlsenstraße 8.

Donnerstag, 13. Dezember, TSV Wettmar, Tischtennisgruppe, An der Kirche 9.

Freitag, 14. Dezember, Förderverein Gut Ziel, Heinrich-Werth-Straße 4.

Sonnabend, 15. Dezember, Familie Brakhage, Glockenberg 1.

Sonntag, 16. Dezember, Adventskonzert in der St.-Marcus-Kirche.

Montag, 17. Dezember, Verteilung des Friedenslichts in der St-Marcus-Kirche.

Dienstag, 18. Dezember, FBG e.V. Harfen-Konzert, Unter den Eichen 10, 18 bis 19 Uhr.

Mittwoch, 19. Dezember, Plattdeutschkreis Heimatdiele.

Donnerstag, 20. Dezember, „Goschenhobler“, Hof Henke, Bruchstraße 8.

Freitag, 21. Dezember, Familie Bierstedt, An der Kirche 1.

Sonnabend, 22. Dezember, Familie Lindemann/Krüger, Herrenhäuser Straße 30.

Sonntag, 23. Dezember, Reitanlage Pegasus, Thönser Straße 15.

Montag, 24. Dezember, Heiligabend in der Kirche.

Von Thomas Oberdorfer