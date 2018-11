Burgwedel Wettmar - Wettmar: Der erste Laden schließt Die Ausschilderung bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt ärgert die Wettmarer nach wie vor. Der Ortsrat macht sich nun stark für eine bessere Erreichbarkeit der Geschäfte. Der erste Laden schließt indes.

Die Schilder am Ortsausgang von Kleinburgwedel sind nachgebessert worden: Nun weist eine Tafel darauf hin, dass die Geschäfte in Wettmar erreichbar sind. Die Nachbesserung erfolgte auch in Thönse. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier