Wettmar

Sie kommen bereits zum siebten Mal nach Wettmar: Wolfgang Grieger und die High Nees treten am Freitag, 18. Januar, und Sonnabend, 19. Januar, in der Heimatdiele auf und bringen Wort- und Lied-Witz auf die Bühne. Die Konzerte der hannoverschen Comedy Kapelle aus Kleinbüttel beginnen an beiden Tagen um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Grieger steht zusammen mit seinen Bandkollegen Highn, der sein Instrument liebevoll die „Hühnerkiste“ nennt, und Bassist und Gitarrist Hein auf der Bühne.

Die Karten kosten 17 Euro pro Person. Der Vorverkauf für beide Konzerte beginnt am Montag, 8. Oktober. Ab dann gibt es die Karten bei Heiko Wöhler zu kaufen, Unter den Eichen 6a, in Thönse. An den Konzertabenden besteht die Möglichkeit, Speisen und Getränke zu erwerben.

Von Julia Polley