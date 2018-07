Garbsen

Beamte des Hauptzollamtes Hannover haben auf der Autobahn 2 einen Belgier gestoppt, der an Bord seines Wagens die zehnfache Menge der erlaubten Menge an Dopingmitteln transportierte. Die Zöllner entdeckten den Wagen auf dem Weg nach Polen am Donnerstag und kontrollierten ihn an der Raststätte Garbsen-Süd. In einer Reisetasche des 22-Jährigen fanden die Beamten „eine bunte Mischung verschiedener Dopingmittel mit den Wirkstoffen Clenbuterol, Drostanolon und Testosteron“, sagt Behördensprecher Hans-Werner Vischer.

Insgesamt stellten die Ermittler 77 Tabletten und 25 Milliliter flüssige Dopingmittel sicher. „Die zulässige Grenzmenge wurde um das Zehnfache überschritten“, so Vischer. Gegen den 22-Jährigen wird jetzt wegen des Verstoßes gegen das Antidopinggesetz ermittelt. Er musste vor Ort eine Sicherheitszahlung von 500 Euro leisten, anschließend durfte er die Fahrt nach Polen fortsetzen.

Von pah