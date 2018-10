Osterwald

Am Sonntagmorgen gegen 6.50 Uhr hat ein Anwohner einen grünen Peugeot an der Robert-Koch-Straße in Osterwald Oberende entdeckt, der in einem Graben lag. Nun will die Polizei in Garbsen wissen: Wie ist das Auto dort hingekommen – und vor allem: Wer ist gefahren? Die 46-jährige Halterin, die etwa 300 Meter von der Unfallstelle entfernt wohnt, gab an, nicht gefahren zu sein. Das gelte auch für andere Familienmitglieder. Gegenüber den Polizisten äußerte sie die Vermutung, dass jemand versucht habe, das Auto zu stehlen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Auto gefahren ist. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann