Garbsen

Ein 23-jähriger Schwimmer ist am Sonntagabend im Blauen See in Garbsen untergegangen. Mehrere Badegäste hatten den Unfall bemerkt und konnten den jungen Mann gegen 18.40 Uhr aus dem Wasser retten. Die Feuerwehr Garbsen rückte zur Wasserrettung an, musste aber nicht mehr helfen. Nach Angaben der Polizei reanimierte der Rettungsdienst den 23-Jährigen, ehe der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Wie lange der Schwimmer unter Wasser war, ist nicht bekannt, zu seinem Gesundheitszustand kann die Polizei zurzeit ebenfalls keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Von pah