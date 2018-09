Altgarbsen

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Altgarbsen hat am Montagabend für einen Großeinsatz der Garbsener Feuerwehren gesorgt. Im Obergeschoss des Hauses entwickelte sich aus einer Rauchentwicklung ein Dachstuhlbrand. Erst nach mehreren Stunden war das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand.

120 Einsatzkräfte vor Ort

Nach Angaben der Feuerwehr Garbsen hatten Anwohner der Sraße im Kleegrund gegen 21.15 Uhr Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, woraufhin die Ortsfeuerwehr Garbsen ausrückte. Vor Ort erkannten die Einsatzkräfte jedoch schnell, dass weitere Hilfe notwendig war, um den Brand zu löschen, da sich der Rauch bereits im gesamten Haus sowie auf auf die angrenzenden Grundstücke ausgebreitet hatte. Die Bewohner befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits nicht mehr im Haus.

Zur Galerie Mehr als 100 Feuerwehrleute haben am Montagabend ein Feuer in der Straße Im Kleegrund in Altgarbsen bekämpf.

Von einer angrenzendem Garage aus versuchten die Einsatzkräfte zunächst, den Brand zu löschen. Auch die Drehleiter kam dabei zum Einsatz. Erfolg hatten die Feuerwehrleute jedoch erst, nachdem der Rauch durch das zum Teil geöffnete und durchgebrannte Dach abziehen konnte. Erst nach rund drei Stunden war der Einsatz für die 120 Einsatzkräfte mehrerer Ortsfeuerwehren beendet.

Brandursache noch unklar

Die Höhe des entstandenen Schadens schätzen Polizei und Feuerwehr auf rund 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/ms