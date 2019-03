Garbsen

Die Studenten, die heute in Hannovers Nordstadt wohnen, sind verwöhnt: An jeder zweiten Ecke finden sich ein Kiosk, ein Restaurant, Frisöre oder Copyshops, bei denen sie gegen Vorlage des Studentenausweises in eine andere Preisklasse rutschen. Die Geschäfte in der Nordstadt werben gezielt um die Studenten. Und in Garbsen? Zumindest die Gastronomen in Campusnähe wollen vorbereitet sein. Im Café del Sol und in der Bavaria Alm, im Felix und dem Spazzo Am Rathausplatz denken die Betreiber schon heute über spezielle Angebote nach. Sie konkurrieren mit der Mensa auf dem Campus: Ein Mittagessen dort mit Salat, Nachtisch und Getränk wird rund 5 Euro kosten.

Kinokarten sind schon günstiger

Studentenrabatte gibt es in einigen Garbsener Sport- und Kulturstätten schon heute. Im Fitnessstudio McFit an der B 6 kostet die Mitgliedschaft für Studenten 4,90 Euro weniger pro Monat als im Standardtarif. Bei Future Fit sind es 3 Euro weniger pro Woche. Im Kino am Rathausplatz sparen sie einen Euro pro Ticket. Eigentlich brauchen die Studenten, die nach Garbsen kommen, von allem etwas: einen Copyshop zum Druck der Hausarbeit, den Kaffee to go, die Konzertkarte, Mittagessen und gelegentlich einen Haarschnitt. Dennoch scheint ein Großteil der lokalen Geschäfte sich noch nicht mit der neuen Zielgruppe auseinandergesetzt zu haben.

Auf unsere Nachfrage bei den Garbsener Friseuren und Apotheken ließ sich bisher kein Studentenpreis finden. „Für Studenten haben wir keine Rabatte geplant“, sagt etwa eine Garbsener Apothekerin. „Zu meiner Studienzeit wurden nur Bahntickets reduziert angeboten.“

Tatsächlich gibt es für die Region ein Semesterticket – das auch bis Garbsen gilt. Wer jedoch ein Einzelticket von Hannover nach Garbsen löst, muss ab der Endhaltestelle Schönebecker Allee für den Bus draufzahlen. Das Hauptverkehrsmittel vieler Studenten wird vermutlich das Fahrrad bleiben. In der hannoverschen Nordstadt gibt es fast so viele Fahrradläden wie Kioske. In Garbsen stößt das Thema im Fahrradladen Meinhold bislang auf wenig Interesse. „Im Moment haben wir keine Zeit, uns mit dem Campus zu beschäftigen“, sagt Zweiradmechaniker Klaus Kröger. „Es gibt auch keine Planung für ein Angebot.“

Alle Geschichten rund um den Campus Garbsen finden Sie in unserem Multimedia-Dossier.

Von Joanna von Graefe