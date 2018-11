Garbsen/Garching

Ein Maschinenbau-Campus auf der grünen Wiese und abseits des Stadtzentrums ist nicht außergewöhnlich: In Karlsruhe müssen die Studenten rund 16 Kilometer zum Campus Nord fahren, in Stuttgart sind es bis zum Campus Vaihingen knapp 10 Kilometer. Die Universität München hat ihre Fakultät für Maschinenbau im Sommer 1997 ans 19 Kilometer entfernte Hochschul- und Forschungszentrum nach Garching verlegt – ein Umzug, der bereits in den Sechzigerjahren Stück für Stück begonnen hatte. Seit 2003 ist der Umzug abgeschlossen.

Ob man in Garching einen Blick in Garbsens Zukunft werfen kann, wollte Eckhard Stasch vom Techniksalon der Leibniz Universität Hannover wissen und ist nach München gereist. Sein Ergebnis: Garching stand vor ähnlichen Herausforderungen wie Garbsen – und hat sie teilweise gelöst. Beispielsweise die Verkehrsanbindung: Eine U-Bahn-Station hat der Campus erst 2006 bekommen, also elf Jahre nach dem Umzug der Fakultät – und 30 Jahre nach den ersten Plänen. Dadurch habe sich auch der Stadtteil rasant entwickelt, schreibt der ehemalige Bürgermeister von Garching, Manfred Solbrig, in einer Chronik.

Nach und nach sind in Garching die Immobilienpreise durch den Campus angestiegen, hat Stasch herausgefunden. „Studenten und Mitarbeiter suchen mittlerweile dort nach Wohnungen und Häusern und kurbeln den Immobilienmarkt an.“ Eine Studentenstadt sei Garching mit seinen 5500 Wissenschaftlern und 9000 Studenten dennoch nicht geworden, meint Stasch. Obwohl die 17.000-Einwohnerstadt den Beinamen „Universitätsstadt“ trägt. „Auf mich machte das alles den Eindruck einer Satellitenstadt“, erzählt Stasch. Der Campus sei heterogen, die Studenten pendelten dorthin. „Ein Kuschelcampus ist das nicht.“

Garching ist mit insgesamt fünf technischen Fakultäten komplett. Anders als in Garbsen, wo der Umzug von Elektrotechnik und Mathematik nicht vorgesehen ist. Das könnte sich noch ändern, meint Stasch. „Vielleicht ziehen die anderen Fakultäten in 20 oder 30 Jahren auch nach Garbsen.“ Wie sich die Stadt bis dahin verändert haben wird, kann man noch nicht sagen.

Von Joanna von Graefe und Linda Tonn