Garbsen

Es weihnachtet wieder. Zeit, die kalten Finger an heißen Glühweintassen zu wärmen, mit der Familie über den Weihnachtsmarkt zu schlendern und mit den ersten Besorgungen das große Fest vorzubereiten. Außerdem gibt es an diesem Wochenende in Garbsen Unterhaltung bei Bachmanns Comedy Corner, Theater im Kulturverein, musikalisches und vieles mehr.

Freitag: Weihnachtsmarkt Auf der Horst

Zum Auftakt in die Adventszeit lädt das Projekt X gemeinsam mit dem Sozialen Kaufhaus und der Stadt Garbsen für Freitag, 30. November, um 15 Uhr zum kleinen Weihnachtsmarkt an den Bärenhof ein.

Hier finden Sie alle Termine, Orte und Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Garbsen

Freitag: Kunden spenden für die Tafel

Unter dem Motto „Hilf mit! Kauf eins mehr!“ steht eine Spendenaktion der Garbsener Tafel. Diese ist am Freitag, 30. November, von 10 bis 18 Uhr im Edeka-Markt im Planetencenter vorgesehen. Dabei werden Kunden gebeten, Produkte aus dem Sortiment des Supermarktes für die Tafel in Garbsen zu spenden. Es sollte sich dabei um länger haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel handeln.

Freitag: Weihnachtsschießen bei Germania Heitlingen

Der Schützenverein Germania Heitlingen organisiert für Freitag, 30. November, ein Weihnachtsschießen, zu dem auch Mitglieder aus anderen Schützenvereinen willkommen sind. Beginn ist um 19 Uhr im Schützenhaus, Vor den Höfen 7. Anmeldungen nimmt der Verein unter Telefon (0 51 31) 45 59 80 entgegen.

Freitag: Adventskonzert am JKG

Das Johannes-Kepler-Gymnasium, Planetenring 9, lädt am Freitag, 30. November, um 19 Uhr zu einem abendlichen Adventskonzert ein.

Sonnabend: Berenbosteler Nikolausfest

Berenbosteler Vereine und Verbände haben sich unter dem Motto „Wir gemeinsam für Berenbostel“ für die Organisation des Nikolausfestes am Sonnabend, 1. Dezember, zusammengetan. Das weihnachtliche Fest bietet von 14 bis 19 Uhr auf dem Festplatz an der Corinthstraße ein Programm für die ganze Familie.

Sonnabend: Konzert von Opernsänger Ted Adkins

Ein weihnachtliches Programm präsentieren Ted Adkins und sein Chor Eternal Flames am Sonnabend, 1. Dezember, in der Barockkirche. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass bei freier Platzwahl ist um 18.30 Uhr.

Sonnabend: Frielinger Weihnachtsmarkt

Die Frielinger Vereine laden für Sonnabend, 1. Dezember, ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt in und vor der Grundschule am Mühlenweg ein.

Sonnabend: Schießen um Geflügelpreise

Der Schützenverein Schloß Ricklingen richtet am Freitag, 30. November, von 20 Uhr bis 22 Uhr und am Sonnabend, 1. Dezember, von 11 bis 13.30 und von 16 bis 18 Uhr, einen Wettbewerb um Geflügelpreise aus. Die Preisverleihung ist für Sonnabend, 19 Uhr, im Schützenhaus an der Karl-Prendel-Straße geplant.

Sonnabend: Musiklehrer stellt das Cello vor

Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe Instrumente im Fokus der städtischen Musik- und Kunstschule steht am Sonnabend, 1. Dezember, von 11 bis 13 Uhr das Cello. An jedem ersten Sonnabend im Monat können Interessierte im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5, in Havelse für zwei Stunden Instrumente sowie Musikschullehrer und ihren Unterricht kennen lernen. Nähere Informationen zum Projekt gibt Evelyn Jagstaidt, Leiterin der Musik- und Kunstschule, unter Telefon (0 51 31) 70 72 62 und per E-Mail an musik-kunstschule@garbsen.de.

Sonnabend: Theater im Kulturverein

Der Garbsener Kulturverein präsentiert das Stück „ Oskar Schindlers Liste“ am Sonnabend, 1. Dezember, ab 19 Uhr in Coproduktion mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz. Florian Battermann aus Seelze gibt interessierten Besuchern ab 18.15 Uhr eine Einführung in sein Werk.

Sonntag: Adventsbasar in Havelse

Der Adventsbasar der evangelisch-lutherischen Versöhnungsgemeinde findet am Sonntag, 2. Dezember, in den Räumen an der Schulstraße 5 statt. Beginn ist um 14 Uhr.

Sonntag: Osterwalder Feuerwehradvent

Passend zum 1. Advent lädt die Freiwillige Feuerwehr Osterwald Oberende am 2. Dezember ab 15 Uhr zum Feuerwehradvent hinter das Feuerwehrhaus, Hauptstraße 368, ein.

Sonntag: Kerzenanzünden in Altgarbsen

Zum Anzünden der Kerzen auf dem Kastanienplatz in Altgarbsen laden Ortsbürgermeister Franz Genegel und seine Stellvertreterin Karin Kuhn für Sonntag, 2. Dezember, ein. Die Feier beginnt um 16 Uhr, die Kerzen werden um 16.30 Uhr angezündet.

Sonntag: Bachmanns Comedy Corner

Zum Jahresende lässt es Dittmar Bachmann in seinem Comedy Corner noch einmal krachen: Am Sonntag, 2. Dezember, um 19 Uhr, sind Hans Gerzlich, Thorsten Bär und Otto Kuhnle in der Gaststätte Zur Eiche, Hannoversche Straße 152, zu Gast.

Sonntag: Weihnachtliches im Spielzeugmuseum

Mit einer weihnachtlichen Sonderausstellung feiert das Spielzeugmuseum Garbsen sein 15-jähriges Bestehen. Ausstellungseröffnung am Talkamp 19 ist am Sonntag, 2. Dezember, um 14 Uhr.

Sonntag: Jazznachmittag der Big Band

Die Big Band Berenbostel lädt auch in diesem Jahr für den ersten Advent am Sonntag, 2. Dezember, zu einem Jazznachmittag mit swingenden Weihnachtsliedern in die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums ein. Das Konzert unter Leitung von Bodo Schmidt mit Orchester und Gesangssolisten dauert mit Pausen von 16 bis 19 Uhr.

Sonntag: Traditionelles Kerzenanzünden

Am Sonntag, 2. Dezember, um 10 Uhr, beginnen beim Schützenverein Stelingen die Feierlichkeiten zum traditionellen Kerzenanzünden auf dem Sporthof Stelingen, Stöckener Straße 6.

Sonntag: Ökumenische Andacht am Krippenhaus

Die Andacht am Sonntag, 2. Dezember, wird von Pfarrer Christoph Lindner und Pastorin Gabriele Brand gestaltet. Auch Garbsens Bürgermeister Christian Grahl wird zu der Feier erwartet

Sonntag: Weihnachtsfeier bei der AWO

Der AWO-Ortsverein Osterwald/Heitlingen lädt für Sonntag, 2. Dezember, zu einer Weihnachtsfeier in den Räumen der Begegnungsstätte in der Grundschule an der Robert-Koch-Straße 110 ein. Beginn ist um 15 Uhr.

Von Joanna von Graefe