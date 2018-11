Garbsen

Ein Benefizkonzert der Preisträger von „Jugend musiziert“, der letzte Abend beim diesjährigen Heitlinger Herbst, Blues im Rathaus, Kunst, Lesungen und Diskussion: Am Wochenende ist in Garbsen wieder einiges los.

Freitag: Duo Microband beendet Heitlinger Herbst

Der Heitlinger Herbst geht am Freitag, 23. November, um 20 Uhr, auf dem Gutshof Heitlingen, mit den beiden Italienern Luca Domicali und Danilo Maggio in die Schlussrunde – eine einzigartige Mischung aus hoch professioneller Musikdarbietung und Clownerie.

Microband beendet den diesjährigen Heitlinger Herbst. Quelle: privat

Freitag: Bildervortrag im Kulturhaus Kalle

Der niederländische Maler Vincent van Gogh steht im Mittelpunkt des kunstgeschichtlichen Bildervortrag von Klaus Kirmis am Freitag, 23. November, ab 19 Uhr im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5. Teilnehmer zahlen 10 Euro. Platzreservierungen nimmt Susanne Michel unter Telefon (0 15 75) 7 99 22 11 und per E-Mail an toepfersuses@googlemail.com entgegen.

Freitag: Bücherzwerge treffen sich

An Kinder unter drei Jahren mit Begleitperson richtet sich das Angebot Bücherzwerge der Stadtbibliothek Garbsen. Die nächste Veranstaltung findet am Freitag, 23. November, statt – um 9.30 für Kinder bis zwei Jahren. Kinder ab zwei Jahren treffen sich um 10.30 Uhr. Das Treffen dauert rund 45 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Freitag: Blues Evening mit Nigel Feist

Für den Blues Evening am Freitag, 23. November, um 20 Uhr gibt es eine Änderung in der Besetzung. Für Marcus Bonfanti, der aus persönlichen Gründen nicht auftreten kann, steht Nigel Feist auf der Bühne im Rathaus Garbsen. Die britische Bluesgröße tritt gemeinsam mit Gitarrist Rosco Levee auf. Das Konzert in der Rathaushalle beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Nigel Feist tritt beim Blues Evening im Rathaus auf. Quelle: Anke Lütjens

Freitag: Junge Musiker geben ein Konzert

Die kirchliche Stiftung der Gemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld hat sich hochkarätige Nachwuchstalente eingeladen – von „Jugend musiziert“. Sie geben am Freitag, 23. November, um 19 Uhr, ein Familienkonzert in der Horster Kirche, Andreaestraße 9. Der Eintritt ist frei.

Freitag: E-Sprechstunde der Stadtbibliothek

Das Team der Stadtbibliothek bietet am Freitag, 23. November, von 15 bis 18 Uhr, eine Sprechstunde für das Nutzen von Tablet, Smartphones und Computern für die elektronische Ausleihe an. Es besteht auch die Möglichkeit, in der Stadtbibliothek verschiedene Endgeräte auszuprobieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Freitag: Schützen wetteifern um Weihnachtspreise

Die Mitglieder des Schützenvereins Osterwald Oberende treffen sich am Freitag, 23. November, zum Wettbewerb um die Weihnachtspreise. Beginn ist um 19.30 Uhr in Schützenhaus an der Robert-Koch-Straße 71. Geschossen wird mit dem Kleinkaliber-Gewehr.

Sonnabend: Anka Zink im Horster Harlekin

Kabarettistin Anka Zink und der Horster Harlekin für Sonnabend, 24. November, ab 20 Uhr, zu einem lustigen Abend ein. Karten kosten 15 Euro. Empfohlen wird eine Kartenreservierung telefonisch unter (05131) 455935 oder per E-Mail an info@horsterharlekin.de.

Die Kabarettistin Anka Zink ist unter anderem aus der TV-Show "Genial daneben" bekannt. Quelle: privat

Sonnabend: Wintervergnügen auf Homeyers Hof

Objekte, die aus Horster Obstbäumen gefertigt wurden, sind am Sonnabend, 24. November, beim Wintervergnügen von 12 bis 18 Uhr auf Homeyers Hof, Frielinger Straße 12, zu sehen. Dabei handelt es sich unter anderem um Messerschächte, Küchentisch und Gemüseschrank.

Sonnabend: DRK organisiert Kaffeenachmittag

Der DRK-Ortsverein Berenbostel veranstaltet am Sonnabend, 24. November, einen Kaffeenachmittag in der Begegnungsstätte im Bürgerpark. Beginn ist um 14.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Maria Ferner unter Telefon (0 51 31) 83 38 entgegen.

Sonntag: Shahin Hesse zeigt biographische Arbeiten

Die Garbsener Künstlerin Shahin Hesse zeigt ab Sonntag, 25. November, 12 Uhr, Arbeiten im Gemeindehaus Altgarbsen, Calenberger Straße 19. Sie hat die biografische Werkschau „Licht und Dunkelheit“ genannt.

In ihrer Ausstellung zeigt Shahin Hesse unter anderem das Bild "Ätna". Quelle: Hesse

Sonntag: Ausstellung im Heimatmuseum

Im Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Straße 134, wird am Sonntag, 25. November, von 14 Uhr bis 17 Uhr, die Sonderausstellung von Kurt Michel zu sehen sein. Sie trägt den Titel „Verborgenes ans Licht geholt – Menschen und Tiere in der Kunst“.

Kurt Michel verewigt in seinen Bildern auch sein Hunde und Enkelkinder. Quelle: Anke Lütjens

Von Joanna von Graefe