Garbsen

Das Garbsener Kino Cinestar nimmt ab Donnerstag, 28. Februar, fünf neue Filme ins Programm: Escape Room, Hard Powder, Ostwind, Wie gut ist deine Beziehung? und den Oscar gekrönten Streifen Green Book – unsere Übersicht zur neuen Kinowoche.

Escape Room

Thriller von Adam Robitel mit Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll. Amanda ( Deborah Ann Woll), Mike ( Tyler Labine) und Ben ( Logan Miller) werden durch einen vermeintlichen Wink des Schicksals zusammengebracht. Denn wie auch der oberflächliche Jason ( Jay Ellis), der quirlige Escape-Room-Fan Danny (Nik Dodani) und die etwas reservierte Zoey ( Taylor Russell) erhalten sie eine Einladung zu einem einzigartigen Escape-Room-Erlebnis. Ohne lange darüber nachzudenken, willigen die sechs den höchst unklaren Bedingungen des unbekannten Veranstalters ein. Jeder hat die Chance auf eine 10.000-Dollar-Siegprämie. Was in der Einladung allerdings nicht erwähnt wird: Der Escape Room hat tödliche Fallen. Ab 16 Jahren. Die englische Originalversion läuft am Sonntag um 20.20 Uhr.

Hard Powder

Actionreicher Krimi von Hans Petter Moland mit Mit Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson. In den Rocky Mountains zeigt das Thermometer Minus 10 Grad an. Für den Schneepflugfahrer Nels Coxman ( Liam Neeson) sind das perfekte Bedingungen. Er führt mit seiner Familie ein bescheidenes Leben, was sich allerdings schlagartig ändert, als sich sein Sohn mit dem Drogenboss Viking ( Tom Bateman) einlässt und kurz darauf ermordet wird. Nels will Rache und dezimiert die Gangsterbande. Während Viking seinen ehemaligen Rivalen White Bull ( Tom Jackson) für das Ableben von Nels' Sohn verantwortlich macht, entsteht ein eiskalter Bandenkrieg. Ab 16 Jahren.

Ostwind 4 - Aris Ankunft

Familienfilm von Theresa von Eltz mit Luna Paiano, Hanna Binke und Amber Bongard. Ärger auf Gut Kaltenbach: Mikas Großmutter ( Cornelia Froboess), Sam ( Marvin Linke) und Herr Kaan ( Tilo Prückner) versuchen trotz allerlei Problemen, ihren Hof am Laufen zu halten und verlassen sich dabei auch auf die Hilfe der scheinbar netten Isabell (Lili Epply). Denn der Hof droht in fremde Hände zu fallen, noch dazu ist Ostwind in Gefahr. Selbst Mika ( Hanna Binke) kann ihrem geliebten Hengst nicht helfen. Die aufgeweckte Ari (Luna Paiano) will Ostwind vor dem fiesen Pferdetrainer Thordur Thorvaldson ( Sabin Tambrea) beschützen. Damit ihr das gelingt, muss Ari lernen, ihr unbändiges Temperament im Zaum zu halten. Ohne Altersbegrenzung.

Wie gut ist deine Beziehung?

Steve ( Friedrich Mücke) und Carola ( Julia Koschitz) führen seit fünf Jahren eine glückliche Beziehung. Doch als Steves Freund Bob ( Bastian Reiber) von seiner Freundin verlassen wird, ist sich Steve seiner Beziehung nicht mehr so sicher. Denn auch Bob wurde quasi von einem Tag auf den anderen durch den viel älteren Tantra-Lehrer Harald ( Michael Wittenborn) ersetzt. Fortan plagen Steve Zweifel, ob Carola und er wirklich genug für ihr gemeinsames Glück tun. Steve arbeitet an seinem Körper, seinem Charakter und erreicht auch sexuell neue Höhen. Carola erkennt Steve gar nicht wieder und ist skeptisch. Also entschließt auch sie sich zu einer Reihe von Selbstoptimierungen, was ungewöhnliche Ereignisse nach sich zieht. Ohne Altersbegrenzung.

Green Book

USA, 1962: Der begnadete klassische Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) geht auf eine Tournee, die ihn aus dem verhältnismäßig aufgeklärten und toleranten New York bis in die Südstaaten führt. Als Fahrer engagiert er den Italo-Amerikaner Tony Lip ( Viggo Mortensen), der sich bislang mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten hat. Während der langen Fahrt orientieren sie sich am sogenannten „Negro Motorist Green Book“. Es enthält die wenigen Unterkünfte und Restaurants, in dem schwarze Gäste willkommen sind. Zwischen den beiden ungleichen Partnern entwickelt sich langsam eine Freundschaft. Ab 6 Jahren.

Die Sondervorstellungen

In seinen Sondervorstellungen zeigt das Kino Cinestar live aus der Metropolitan Opera New York „La Fille du Regiment“ von Donizetti (Sonnabend, 19 Uhr); „Feuerwehrmann Sam: Plötzlich Filmheld“ (Sonntag, 12.45 Uhr); die russische Originalversion von „ Tobol“ (Sonntag, 17 Uhr); die Reihe CineSneak: Der Überraschungsfilm im Original (Montag, 20.15 Uhr) und „Rate Your Date“ in der Reihe CineLady am Mittwoch ab 19.45 Uhr.

Von Markus Holz