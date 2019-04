Auf der Horst

In der Nacht zu Sonntag ist es vor einer Gaststätte in der Sandstraße im Stadtteil Auf der Horst zu einer Schlägerei gekommen. Polizeiangaben zufolge hatten drei Personen einen 28-Jährigen angegriffen und ihm anschließend Geld gestohlen. Gegen 1.20 Uhr war die Polizei zu der Gaststätte gerufen worden. Als der erste Streifenwagen vor Ort eintraf, liefen zwei Jugendliche in Richtung Spannweg davon.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnten diese zwei Personen bei der Sofortfahndung durch einen anderen Streifenwagen im Bereich Jahnstraße gestellt werden. Laut Polizei handelte es sich um einen amtsbekannten 17-jährigen Garbsener und einen 18-jährigen Mann aus Hannover. Zudem erschien kurze Zeit später in der Jahnstraße ein 28-jähriger Pole und teilte mit, dass er zuvor von drei Personen in der Sandstraße angegriffen worden sei. Man habe ihn geschlagen und Bargeld geraubt. Beide Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die dritte Person ist weiterhin flüchtig. Das gestohlene Geld konnte bislang noch nicht gefunden werden.

Die Polizei hat die Personalien der Beschuldigten aufgenommen, zudem hat sie ein Ermittlungsverfahren wegen Raub eingeleitet.

Von Linda Tonn