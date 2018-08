Garbsen-Mitte

Die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit am Rathausplatz 8 in Garbsen bleibt am Mittwoch, 22. August, geschlossen. Grund ist eine interne Veranstaltung, teilt Pressesprecher Holger Habenicht mit. Kunden können sich an die Hauptagentur in Hannover, Brühlstraße 4 sowie das Berufsinformationszentrum, Eingang Escherstraße 17, wenden. Die Mitarbeiter der Jugendberufsagentur in Garbsen sind wie gewohnt von 8 bis 12.30 Uhr zu erreichen.

Von Gerko Naumann