Garbsen

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sind am Sonntagnachmittag zu einem Unfall in den Garbsener Stadtteil Frielingen ausgerückt. Zeugen hatten davon berichtet, dass sich gegen 14 Uhr in der Bürgermeister-Wehrmann-Straße ein Auto überschlagen hatte. Der Fahrer sei womöglich im Fahrzeug eingeklemmt. Als die Helfer vor Ort eintrafen, hatte sich der Betroffene bereits aus dem Wrack des VW Polo befreit. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht geklärt. Der Autofahrer hatte in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen wagen verloren, sich mit dem Wagen überschlagen und eine Mauer gerammt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Von tm