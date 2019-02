Berenbostel

Einen schweren Unfall hat es am Freitagmittag an der B 6 gegeben. Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr in Fahrtrichtung Neustadt zwischen Shell-Tankstelle und Jawoll-Markt. Die 79-jährige Fahrerin aus Neustadt kam von der Fahrbahn ab, fuhr in einen tiefen Graben und prallte anschließend gegen eines schweren Metallzaun. Dabei wurde das Auto erheblich zerstört. Die Fahrerin blieb unverletzt. Warum sie von der Fahrbahn abgekommen war, wusste die Frau nach Angaben der Polizei selbst nicht. Sie wollte nach rechts vom Parkplatz des Geschäftes auf die B 6 Richtung Neustadt abbiegen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab. Polizei, Notarzt und zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Berenbostel waren vor Ort.

Von Anke Lütjens