Garbsen Garbsen - Bund der Steuerzahler stellt Fragen zu Containern Der Bund der Steuerzahler fordert von der Stadt Angaben zu den Mehrkosten für die Container Im Hespe. Die Aufstellung wird um 780.000 Euro teurer. „Wir wollen Licht ins Dunkel bringen“, so der Verein.

Mehrkosten von 780.000 Euro? So sehen die Container an der Straße Im Hespe aus, in die demnächst Flüchtlingsfamilien einziehen sollen. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)