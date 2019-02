Garbsen

Am Freitagabend drücken viele Garbsener die Daumen, wenn die 19-jährige Carlotta Truman und ihre Duettpartnerin Laurita um die Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) singen. Mit dem Song „Sister“ wollen sich die beiden Nachwuchssängerinnen gegen sechs andere Bewerber durchsetzen und Deutschland beim ESC in Israel vertreten. Der Vorentscheid „Unser Song für Israel“ wird am Freitagabend in Berlin ausgetragen und ab 20.15 Uhr live in der ARD ausgestrahlt.

Von Joanna von Graefe