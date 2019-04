Berenbostel

Ab Montag, 6. Mai, können Eltern ihre Kinder für den fünften Jahrgang am Schulzentrum III, also an der Oberschule Berenbostel und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium, anmelden. Für die Oberschule Berenbostel gelten folgende Termine: Montag, 6. Mai, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 7. Mai, 8 bis 12 Uhr, Mittwoch, 8. Mai, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Anmeldungen sind möglich im Sekretariat der Oberschule Berenbostel.

Ebenfalls ab Montag, 6. Mai, gelten die Anmeldetermine am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Eltern können ihre Kinder zu folgenden Zeilen anmelden: Montag, 6. Mai, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 7. Mai, von 8 bis 12 Uhr, Mittwoch, 8. Mai, von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Die Schule weist darauf hin, dass alle angemeldeten Schüler, die in dem Schulbezirk des Schulzentrums III wohnen, auch angenommen werden. Die Anwesenheit der Kinder ist bei der Anmeldung nicht erforderlich.

Für die Anmeldung an beiden Schulen ist es erforderlich die Kopien der letzten Zeugnisse und gegebenenfalls eine Verfügung zur Feststellung eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs, einen Bescheid zur Bewilligung von Leistungen nach SGB II, einen Nachweis über die alleinige Erziehungsberechtigung, einen Nachweis von zwei weiteren schulpflichtigen Kindern mitzubringen.

Von Linda Tonn