Garbsen

Wenn ein Oktober den Titel „golden“ verdient, dann ist es der Oktober in diesem Jahr. Das anhaltende schöne Wetter mit Sonnenschein und warmen Temperaturen hat auch an diesem Wochenende wieder viele Garbsener in die Natur gelockt. Denn bei dem Licht leuchten die Herbstfarben umso eindrucksvoller – und die Hobbyfotografen drücken verzückt auf den Auslöser. Viele Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns ihre schönsten Herbstmomente in die Redaktion geschickt. Dietmar Forst ist diese ausdrucksstarke Aufnahme einer Kastanie gelungen, Karl Heinz Ahrnst dokumentiert einen stimmungsvollen Sonnenaufgang bei Nebel. Die Leserin Melli Schuulz war am Kanal unterwegs und hat ein Schiff im Sonnenuntergang fotografiert. Und Moritz Kühne zeigt sich beeindruckt von den intensiven Rot- und Gelbtönen, in die sich die Bäume gerade kleiden. Auch in den kommenden Tagen laden die Temperaturen zu ausgiebigen Herbstspaziergängen ein. Nach einer Sonnenpause am Dienstag klettern die Temperaturen am Mittwoch wieder über 20 Grad. ton

Von Linda Tonn