Berenbostel

Auf der Gutenbergstraße ist es am Sonnabendabend zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Polizeiangaben zufolgen fuhr ein 28-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem Peugeot in Richtung Altgarbsen. An der Einmündung Seeweg wollte er nach links abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Ein hinter ihm fahrender Garbsener fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß geriet der Peugeotfahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 46-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von 4800 Euro. ton

Von Linda Tonn