Auf der Horst

Ein 24-Jähriger Garbsener ist am Freitag im Stadtteil Auf der Horst von drei Tätern ausgeraubt worden. Der zum Tatzeitpunkt angetrunkene Mann wandte sich am Sonnabend an die Polizei in Garbsen. Er berichtete, dass er am Freitagabend zwischen 21 und 22 Uhr zu Fuß vom Uranushof in Richtung Kastorhof unterwegs gewesen sei. In Höhe des Spielplatzes habe ihn jemand von hinten umgerissen und getreten. Dabei fiel dem Opfer auch seine Geldbörse aus der Hose. Das nahmen die Täter an sich un flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Opfer verliert einen Zahn

Den Haupttäter beschrieb der Garbsener bei der Polizei als etwa 25 Jahre alt. Er soll eine normale Statur haben und mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Mütze mit Adidas-Logo bekleidet gewesen sein. Bei dem Überfall erlitt der 24-Jährige Verletzungen im Gesicht, am Hals und am Rücken. Zudem wurde ihm ein Zahn abgebrochen.

Die Polizei in Garbsen sucht nun Zeugen, die etwas von dem Raub mitbekommen haben und die Täter beschreiben können. Hinweise werden unter Telefon (05131) 7014515 entgegengenommen.

Von Gerko Naumann