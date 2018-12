Berenbostel

In diesem Jahr gibt es wieder ein Treffen ehemaliger Lehrer und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums an der Ludwigstraße. Es ist für Donnerstag, 27. Dezember, ab 19 Uhr in der Aula der Schule vorgesehen. Im vorigen Jahr hatte es kein Ehemaligen-Treffen gegeben, weil sich kein Organisator gefunden hatte. Diesen Posten hat nun Sven Friebe übernommen.

„Beim Treffen können die Teilnehmer in entspannter Atmosphäre die Erlebnisse des Jahres austauschen und Geschichten aus der Schulzeit ausgraben“, sagt Friebe. Die Schulleitung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums hat durch die unkomplizierte und schnelle Genehmigung des Treffen für dieses Jahr doch noch ermöglicht, teilt der Organisator mit.

Von Anke Lütjens