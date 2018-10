Berenbostel

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonnabend in eine Werkstatt an der Heinkelstraße eingebrochen. Dazu schlugen sie zunächst eine Scheibe ein, wie die Polizei in Garbsen mitteilt. In dem Gebäude nahmen die Täter die Schlüssel und Fahrzeugscheine von mehreren Autos mit. Außerdem wollten sie offenbar Werkzeug stehlen, dass sie bereits zum Abtransport bereitgelegt hatten. Doch bevor das gelang, wurden die Täter offenbar gestört. „Sie flüchteten durch ein anderes Fenster und ließen die Beute zurück“, heißt es von der Polizei.

Die Ermittler suchen nun Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich in der Polizeiinspektion in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann