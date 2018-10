Osterwald

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Osterwald Unterende. Im Zeitraum zwischen 17.15 und 22 Uhr hatten die Täter die Scheibe der Terrassentür mit einem Stein eingeworfen. Sie ließen zunächst den Hund aus dem Haus und durchsuchten dann alle Räume. Die Einbrecher nahmen Geld und Schmuck mit. Den genauen Wert der Beute kennt die Polizei noch nicht.

Besonders interessiert sind die Ermittler an Hinweisen zu einem verdächtigen Auto. Das hatten Zeugen während der Tatzeit an der Buswendeschleife in der Nähe beobachtet. Es soll sich um älteres Modell der C-Klasse von Mercedes Benz in Silber handeln.

Zeugen melden sich bei der Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann