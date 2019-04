Auf der Horst

Schon wieder sind Unbekannte in einen Kindergarten in Garbsen eingebrochen. Im jüngsten Fall ist die Kita St. Raphael im Stadtteil Auf der Horst betroffen. Den Tatzeitpunkt gibt die Polizei zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, an. Kürzlich war bereits die Kita in Schloß Ricklingen von einer ähnlichen Tat betroffen.

Das Ergebnis ist in beiden Fällen das gleiche: Die Täter haben keine Beute gemacht, dafür aber einen hohen Sachschaden angerichtet. In St. Raphael hebelten sie zunächst gewaltsam eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude und brachen sämtliche Türen und Schränke auf. Gestohlen wurde offenbar nichts. „Da ist jemand auf der Suche nach dem schnellen Geld“, vermutet Karin Homann, Sprecherin der Polizei in Garbsen.

Die Beamten ermittelt wegen des Einbruchs und suchen Zeugen. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann