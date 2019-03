Berenbostel

Mit den Kettensägen im Anschlag stehen die Holzkünstler in den Startlöchern, ungeduldig lassen sie die Motoren heulen. „Drei, zwei, eins“ rufen die Zuschauer gemeinsam mit Moderator Christoph Dannowski – und schon geht es los. Späne fällt, Sägen brummen und Stück für Stück entsteht aus einem schmucklosen Holzklotz ein Kunstwerk. Speedcarving nennt sich dieses professionelle Sägen. Auf der dritten Niedersachsen-Meisterschaft haben am Wochenende bei Möbel Hesse in Berenbostel elf Holzkünstler alles gegeben, um mit ihrer Figur zu gewinnen.

Wie es der Name des Wettbewerbs schon sagt, müssen die Künstler schnell sein – also „speed“ geben. Eine Stunde lang hat jeder von ihnen Zeit, um ein Stück Holz mit einer Kettensäge in Kunst zu verwandeln, es zu schleifen und zu färben. Für die Zuschauer ist das ein aufregendes Spektakel. Obwohl die Späne meterweit durch die Luft wirbeln, bleiben die Augen der Zuschauer fest auf die Künstler gerichtet. Hobbykünstler Patrick Sinnerbrink ist für den Speedcarving-Wettbewerb sogar extra aus Stromberg angereist: „Ich hoffe, dass ich mir hier noch einige Kniffe abgucken kann.“

Zur Galerie Bei der 3. Niedersachsen Meisterschaft im Speedcarving zeigten bei Möbel Hesse in Berenbostel elf Holzkünstler, das man aus einem Stück Holz und mit einer Kettensäge Kunst zaubern kann.

Was genau die Holzprofis in der kurzen Zeit aus dem Holz schnitzen, bleibt ihnen selbst überlassen. Doch eins fällt auf: Eulen- und Adlerskulpturen liegen im Trend und auch bei der anschließenden Versteigerung werden sie mit den höchsten Summen bedacht. Auch die Skulpturen von Sylvia Itzen sind am Ende bei den Bietern beliebt. Die in den Himmel blickenden Figuren stechen unter den vielen Wildvögeln heraus und bewegen die Zuschauer. Die Künstlerin möchte damit einen Gruß an ihren verstorbenen Mann entsenden. „Meine Kunstwerke sollen trotzdem jeden auf seine eigene Art und Weise berühren“, sagt Itzen.

Sobald die Stunde vorbei ist, werden die Kunstwerke auf die Bühne geladen und versteigert. Der Künstler, der an beiden Tagen die höhste Versteigerungssumme erzielen konnte, gewinnt und ist automatisch für den Bundeswettbewerb qualifiziert. In diesem Jahr hat Uwe Hempel die Niedersachsen Meisterschaft gewonnen. Da sich der Künstler jedoch schon in den letzten Jahren den Titel geholt hat, fährt der Zweitplatzierte Sebastian Seiffert zum Bundeswettbewerb.

Von Ann-Christin Weber