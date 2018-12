Garbsen Garbsen - Eltern kritisieren Halteverbot vor Kita Im Eingangsbereich der Meyenfelder Kita an der Leistlinger Straße gilt seit Freitag ein absolutes Halteverbot – auf beiden Straßenseiten und auf einer Länge von 80 Metern. Was halten die Eltern davon?

Schwierige Parksituation vor der Kita: In Höhe der Einrichtung an der Leistlinger Straße gilt seit seit dem 7. Dezember ein absolutes Halteverbot. Aktuell halten dort noch einige Eltern, um ihre Kinder in die Kita zu begleiten. Noch stellt die Stadt keine Verwarnungen aus. Quelle: Jutta Grätz