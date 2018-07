Berenbostel

Unbekannte haben am Dienstagabend einen Papiercontainer am Bruno-Rappel-Weg in Berenbostel angezündet. Ein Busfahrer entdeckte den brennenden Container gegen 23.40 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Als die Ehrenamtlichen aus Berenbostel eintrafen, war der Container bereits zerstört, auch eine Sitzgruppe wurde beschädigt. Die Helfer löschten den Brand.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Nach Angaben der Ermittler haben die Täter den Container von einem nahegelegenen Wertstoffhof zu einem Spielplatz geschoben und dort angezündet. Der Busfahrer sah noch zwei mutmaßliche Brandstifter wegrennen, kann sie aber nicht näher beschreiben. Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann